Краснодар
мин
-
Фильцов
Александр Фильцов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
47'
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
66
-
Перейра
Маурисио Перейра
71
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
61
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
34'
59'
89'
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Камганг
Адольф Камганг
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Коман
Владимир Коман
-
Абреу
Марсио Абреу
-
Конате
Мусса Конате
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
20
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Диарра
Лассана Диарра
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
52
-
Шатов
Олег Шатов
46
-
Траоре
Ласина Траоре
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Спахич
Эмир Спахич
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Сердеров
Сердер Сердеров