Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
61
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
63
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
70
-
да Роча
Рубенилсон да Роча
90
Запасные
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
Рыбус
Мацей Рыбус
-
Лежар
Жонатан Лежар
-
Пирис
Факундо Пирис
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
-
Митришев
Магомед Митришев
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
58'
90
-
Нету
Луиш Нету
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
59
-
Денисов
Игорь Денисов
66
-
Широков
Роман Широков
90
-
Витсель
Аксель Витсель
8'
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Ребенко
Степан Ребенко
-
Бабурин
Егор Бабурин
-
Лукович
Александар Лукович
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Семак
Сергей Семак
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Бухаров
Александр Бухаров