Локомотив
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
84
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
46
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
60'
89
Запасные
-
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
68
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
6'
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
75
-
Боргес Монтейро
Ромуло Боргес Монтейро
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
68
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Арисленес
Ари
90
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Кутепов
Илья Кутепов
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Зотов
Александр Зотов
-
Джано
Джано
-
Эменике
Эммануэль Эменике