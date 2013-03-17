Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
64
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
46
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Смолов
Федор Смолов
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Мохаммад
Амир Мохаммад
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Траоре
Ласина Траоре
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
46
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Реджиналь
Горо
82
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
39
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Драгун
Станислав Драгун
-
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
Корниленко
Сергей Корниленко
-
Портнягин
Игорь Портнягин