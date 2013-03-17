ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
17'
90
-
Эльм
Расмус Эльм
70
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Тошич
Зоран Тошич
86
-
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Ефремов
Дмитрий Ефремов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Цауня
Александр Цауня
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Базелюк
Константин Базелюк
Краснодар
мин
-
Фильцов
Александр Фильцов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Перейра
Маурисио Перейра
84
-
Шипицин
Евгений Шипицин
46
-
Марков
Николай Марков
72
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Камганг
Адольф Камганг
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Петров
Сергей Петров
-
Коман
Владимир Коман
-
Конате
Мусса Конате