Зенит
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
11
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Нету
Луиш Нету
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
46
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
55'
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Бабурин
Егор Бабурин
-
Родич
Милан Родич
-
Лукович
Александар Лукович
-
Семак
Сергей Семак
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Бухаров
Александр Бухаров
-
Джорджевич
Лука Джорджевич
Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
59
-
Дуймович
Томислав Дуймович
79
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
64
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Степанец
Павел Степанец
-
Осипов
Евгений Осипов
-
Оприца
Даниэл Оприца
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Кулешов
Юрий Кулешов