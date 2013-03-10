Спартак
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
82
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
68
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
-
Арисленес
Ари
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
2'
28'
77'
81
Запасные
-
Дикань
Андрей Дикань
-
Макеев
Евгений Макеев
-
Пареха
Николас Пареха
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
-
Джано
Джано
-
Уорис
Маджид Уорис
Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
60
-
Ояла
Юхани Ояла
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
77
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
78'
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
58
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
90
Запасные
-
Межиев
Арби Межиев
-
Коморовски
Марцин Коморовски
-
Феррейра
Антонио Феррейра
-
да Роча
Рубенилсон да Роча
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Митришев
Магомед Митришев
-
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель