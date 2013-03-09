Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Соловьев
Иван Соловьев
20'
56
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
72
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Ломич
Марко Ломич
-
Колодин
Денис Колодин
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Семшов
Игорь Семшов
-
Давыдов
Сергей Давыдов
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
79
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
83
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
57
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
-
Крешич
Дарио Крешич
-
Денисов
Виталий Денисов
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Самедов
Александр Самедов
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Павлюченко
Роман Павлюченко