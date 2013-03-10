Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
3'
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Оприца
Даниэл Оприца
66
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
68
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Степанец
Павел Степанец
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Кулешов
Юрий Кулешов
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Шатов
Олег Шатов
46
-
Диарра
Лассана Диарра
75
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
46
-
Траоре
Ласина Траоре
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Карлос
Жоао Карлос
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
-
Смолов
Федор Смолов