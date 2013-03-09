Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Реджиналь
Горо
73
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
77
-
Драгун
Станислав Драгун
90
-
Немов
Петр Немов
63
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Корниленко
Сергей Корниленко
-
Портнягин
Игорь Портнягин
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Муса
Ахмед Муса
72'
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
38'
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Ефремов
Дмитрий Ефремов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Базелюк
Константин Базелюк