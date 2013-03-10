Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Касаев
Алан Касаев
68
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
31'
89
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Торе
Гекхан Торе
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Родич
Милан Родич
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
79
-
Нету
Луиш Нету
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Семак
Сергей Семак
57
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
68
-
Широков
Роман Широков
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
-
Витсель
Аксель Витсель
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Бухаров
Александр Бухаров
-
Джорджевич
Лука Джорджевич