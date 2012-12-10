Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Быстров
Петр Быстров
64
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Березин
Алексей Березин
-
Темников
Иван Темников
-
Джалилов
Искандар Джалилов
-
Платика
Михаил Платика
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
-
Давыдов
Сергей Давыдов
Спартак
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Макеев
Евгений Макеев
53
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Арисленес
Ари
71
-
МакГиди
Эйден МакГиди
59'
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Дикань
Андрей Дикань
-
Кутепов
Илья Кутепов
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Козлов
Александр Козлов