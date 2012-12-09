Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
77
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
72
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
53
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
64'
90
Запасные
-
Джанаев
Сослан Джанаев
-
Феррейра
Антонио Феррейра
-
Макушевски
Мацей Макушевски
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Митришев
Магомед Митришев
-
Садаев
Заур Садаев
Динамо
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Соловьев
Иван Соловьев
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Яншер
Якоб Яншер
68
-
Кураньи
Кевин Кураньи
12'
67'
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
87
Запасные
-
Шунин
Антон Шунин
-
Колодин
Денис Колодин
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Сапета
Александр Сапета
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Семшов
Игорь Семшов
-
Панюков
Андрей Панюков