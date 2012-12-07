Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
52
-
Полоз
Дмитрий Полоз
25'
80
-
Голенда
Ян Голенда
51
Запасные
-
Гурбанов
Магомед Гурбанов
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Стариков
Евгений Стариков
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Краснодар
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
36'
68
-
Кисляк
Сергей Кисляк
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Марков
Николай Марков
61
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
23'
49'
88
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Коман
Владимир Коман
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Конате
Мусса Конате