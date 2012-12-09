ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
71'
87
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
14'
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Васин
Виктор Васин
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Олисе
Секу Олисе
-
Тошич
Зоран Тошич
Мордовия
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Бобер
Антон Бобер
54'
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
52
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Иванов
Алексей Иванов
76
-
Панченко
Кирилл Панченко
88
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Будников
Максим Будников
-
Рогов
Максим Рогов
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин