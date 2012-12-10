Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
46
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
66'
81
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
Запасные
-
Бабурин
Егор Бабурин
-
Лумб
Микаэл Лумб
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Семак
Сергей Семак
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Канунников
Максим Канунников
-
Джорджевич
Лука Джорджевич
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
24'
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Диарра
Лассана Диарра
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Траоре
Ласина Траоре
84
Запасные
-
Дженетов
Мехти Дженетов
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Габулов
Георгий Габулов
-
Бурмистров
Никита Бурмистров