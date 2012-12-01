Динамо
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Соловьев
Иван Соловьев
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
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Юсупов
Артур Юсупов
19'
90
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Семшов
Игорь Семшов
66
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Джуджак
Балаж Джуджак
27'
75
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Кураньи
Кевин Кураньи
69'
85
Запасные
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Шунин
Антон Шунин
-
Колодин
Денис Колодин
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Сапета
Александр Сапета
-
Баккал
Отман Баккал
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Яншер
Якоб Яншер
Рубин
мин
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Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
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Маркано
Иван Маркано
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Касаев
Алан Касаев
79
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
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Орбаис
Пабло Орбаис
90
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Быстров
Петр Быстров
46
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Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
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Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Темников
Иван Темников
-
Платика
Михаил Платика
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
-
Давыдов
Сергей Давыдов
-
Дядюн
Владимир Дядюн