Крылья Советов
мин
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
46
-
Свежов
Виктор Свежов
85
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Сипатов
Сергей Сипатов
-
Федоров
Алексей Федоров
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Григорян
Роман Григорян
-
Себальос
Пабло Себальос
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
74'
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
6'
90
-
Полоз
Дмитрий Полоз
84
-
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
-
Гурбанов
Магомед Гурбанов
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Ксулу
Сиянда Ксулу
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Стариков
Евгений Стариков
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко