Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Обинна
Виктор Обинна
51'
80
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
3'
20'
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
Запасные
-
Лысцов
Виталий Лысцов
-
Мустафин
Темур Мустафин
-
Крешич
Дарио Крешич
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Самедов
Александр Самедов
-
Сычев
Дмитрий Сычев
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
Краснодар
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
37
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
9'
66
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
71
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
48'
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Коман
Владимир Коман
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
-
Конате
Мусса Конате