Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
31
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
43'
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
81
-
Стариков
Евгений Стариков
71
-
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Ксулу
Сиянда Ксулу
-
Гацкан
Александр Гацкан
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
76
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
79
Запасные
-
Строков
Александр Строков
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Симчевич
Александр Симчевич
-
Будников
Максим Будников
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Бобер
Антон Бобер
-
Панченко
Кирилл Панченко