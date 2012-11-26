Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
56'
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
75
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
46
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Бабурин
Егор Бабурин
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Семак
Сергей Семак
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Широков
Роман Широков
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Канунников
Максим Канунников
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Эльм
Расмус Эльм
85'
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
72
-
Цауня
Александр Цауня
59
-
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Олисе
Секу Олисе
-
Тошич
Зоран Тошич