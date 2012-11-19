Краснодар
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
14'
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
46
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
51'
56
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
17'
77
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Коман
Владимир Коман
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
-
Конате
Мусса Конате
Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
61
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Лежар
Жонатан Лежар
46
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Иванов
Олег Иванов
58
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
90
Запасные
-
Межиев
Арби Межиев
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
Польчак
Петр Польчак
-
Коморовски
Марцин Коморовски
-
Павленко
Александр Павленко
-
Власов
Олег Власов
-
Садаев
Заур Садаев