Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Григорян
Роман Григорян
81
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Свежов
Виктор Свежов
86
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Кертанов
Константин Кертанов
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Себальос
Пабло Себальос
-
Делькин
Артем Делькин
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Самедов
Александр Самедов
59
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
70
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
4'
90
Запасные
-
Крешич
Дарио Крешич
-
Циглер
Рето Циглер
-
Беляев
Максим Беляев
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Павлюченко
Роман Павлюченко