Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
66
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
80
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Траоре
Ласина Траоре
66
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
Сердеров
Сердер Сердеров
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
89
-
Стариков
Евгений Стариков
79
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Полоз
Дмитрий Полоз