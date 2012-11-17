Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
27'
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Соловьев
Иван Соловьев
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Колодин
Денис Колодин
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Сапета
Александр Сапета
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Яншер
Якоб Яншер
-
Семшов
Игорь Семшов
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Бабурин
Егор Бабурин
-
Лумб
Микаэл Лумб
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
-
Витсель
Аксель Витсель
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Джорджевич
Лука Джорджевич
-
Канунников
Максим Канунников