Спартак
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
88'
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Арисленес
Ари
56'
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
76
-
Дзюба
Артем Дзюба
76
Запасные
-
Дикань
Андрей Дикань
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Обухов
Владимир Обухов
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Козлов
Александр Козлов
Краснодар
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
59
-
Коман
Владимир Коман
59
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
77
Запасные
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
-
Марков
Николай Марков
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Конате
Мусса Конате