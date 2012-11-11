Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
6'
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Калешин
Виталий Калешин
89
-
Касаев
Алан Касаев
73
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
84'
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
66
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Маркано
Иван Маркано
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
-
Торе
Гекхан Торе
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
-
Еременко
Роман Еременко
-
Давыдов
Сергей Давыдов
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Григорян
Роман Григорян
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Себальос
Пабло Себальос
-
Делькин
Артем Делькин