Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
64
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Лежар
Жонатан Лежар
12'
57
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
66'
90
Запасные
-
Межиев
Арби Межиев
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
Польчак
Петр Польчак
-
Коморовски
Марцин Коморовски
-
Павленко
Александр Павленко
-
Власов
Олег Власов
-
Митришев
Магомед Митришев
Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
46
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
64
-
Иванов
Алексей Иванов
76
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90'
90
Запасные
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Будников
Максим Будников
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Бобер
Антон Бобер
-
Панченко
Кирилл Панченко