Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
78
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Самедов
Александр Самедов
46
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
82'
90
Запасные
-
Лысцов
Виталий Лысцов
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Циглер
Рето Циглер
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
-
Сычев
Дмитрий Сычев
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
71'
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Траоре
Ласина Траоре
59
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
Смолов
Федор Смолов
-
Сердеров
Сердер Сердеров