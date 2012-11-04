Краснодар
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
60
-
Коман
Владимир Коман
74
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
37'
77
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Марков
Николай Марков
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Конате
Мусса Конате
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Яншер
Якоб Яншер
78
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Сапета
Александр Сапета
60
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
59
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Колодин
Денис Колодин
-
Соловьев
Иван Соловьев
-
Баккал
Отман Баккал
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
Семшов
Игорь Семшов