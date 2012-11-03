Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Себальос
Пабло Себальос
46
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
-
Григорян
Роман Григорян
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Делькин
Артем Делькин
Спартак
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
69'
90
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
90
-
Пареха
Николас Пареха
38'
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
12'
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Арисленес
Ари
73
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
68
-
Эменике
Эммануэль Эменике
46
Запасные
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Дикань
Андрей Дикань
-
Кутепов
Илья Кутепов
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Джано
Джано
-
Дзюба
Артем Дзюба