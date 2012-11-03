Мордовия
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
14
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
46
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
81
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
48'
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Концедалов
Роман Концедалов
-
Бобер
Антон Бобер
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Торе
Гекхан Торе
65
-
Дядюн
Владимир Дядюн
10'
75'
90
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90'
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Темников
Иван Темников
-
Джалилов
Искандар Джалилов
-
Быстров
Петр Быстров
-
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
Платика
Михаил Платика
-
Давыдов
Сергей Давыдов