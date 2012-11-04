Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Самба
Кристофер Самба
63'
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
77
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
9'
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Траоре
Ласина Траоре
16'
57
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
Смолов
Федор Смолов
Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
81
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Макушевски
Мацей Макушевски
60
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
53'
90
-
Павленко
Александр Павленко
46
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Польчак
Петр Польчак
-
Феррейра
Антонио Феррейра
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Лежар
Жонатан Лежар
-
Митришев
Магомед Митришев