ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
46
-
Тошич
Зоран Тошич
67
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90'
90
-
Эльм
Расмус Эльм
29'
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
79
-
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Цауня
Александр Цауня
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Олисе
Секу Олисе
Локомотив
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
28
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
33'
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Самедов
Александр Самедов
67
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
77
Запасные
-
Гилерме
Гилерме
-
Циглер
Рето Циглер
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт