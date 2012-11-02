Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
41
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
81
-
Широков
Роман Широков
90'
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
58
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Бабурин
Егор Бабурин
-
Губочан
Томаш Губочан
-
Анюков
Александр Анюков
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
-
Денисов
Игорь Денисов
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Канунников
Максим Канунников
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
66
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
76
-
Бентли
Дэвид Бентли
61
-
Голенда
Ян Голенда
78'
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Кисенков
Владимир Кисенков
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Калачев
Тимофей Калачев
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко