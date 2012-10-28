Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Яншер
Якоб Яншер
84
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
12'
79
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Колодин
Денис Колодин
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Семшов
Игорь Семшов
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Мисимович
Звездан Мисимович
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
60
-
Григорян
Роман Григорян
46
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
90
-
Делькин
Артем Делькин
81
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Себальос
Пабло Себальос