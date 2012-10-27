Спартак
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Джано
Джано
66
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
42'
90
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
64'
84
-
Арисленес
Ари
76
Запасные
-
Дикань
Андрей Дикань
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
Сухи
Марек Сухи
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Обухов
Владимир Обухов
-
Каюмов
Дмитрий Каюмов
-
Эменике
Эммануэль Эменике
Мордовия
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Рогов
Максим Рогов
73
-
Дуймович
Томислав Дуймович
62
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
65
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
Запасные
-
Шебанов
Алексей Шебанов
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Концедалов
Роман Концедалов
-
Бобер
Антон Бобер
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин