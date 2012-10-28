Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
35
-
Касаев
Алан Касаев
19'
85
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
4'
90
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Темников
Иван Темников
-
Торе
Гекхан Торе
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Быстров
Петр Быстров
-
Давыдов
Сергей Давыдов
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
46
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
79
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Траоре
Ласина Траоре
10'
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
-
Смолов
Федор Смолов