Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
72
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
8'
90
Запасные
-
Польчак
Петр Польчак
-
Феррейра
Антонио Феррейра
-
Макушевски
Мацей Макушевски
-
Павленко
Александр Павленко
-
Митришев
Магомед Митришев
-
Кадыров
Халид Кадыров
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Цауня
Александр Цауня
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
88'
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
25'
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Васин
Виктор Васин
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Олисе
Секу Олисе
-
Базелюк
Константин Базелюк