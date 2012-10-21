Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
72
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Бентли
Дэвид Бентли
83
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
90
-
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Кисенков
Владимир Кисенков
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
-
Полоз
Дмитрий Полоз
Локомотив
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
83
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Обинна
Виктор Обинна
65
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
-
Гилерме
Гилерме
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Шишкин
Роман Шишкин
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Тигорев
Ян Тигорев
-
Павлюченко
Роман Павлюченко