Мордовия
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Рогов
Максим Рогов
71
-
Алдонин
Евгений Алдонин
80
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Иванов
Алексей Иванов
80
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
60'
90
Запасные
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Осипов
Евгений Осипов
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Концедалов
Роман Концедалов
-
Бобер
Антон Бобер
-
Панченко
Кирилл Панченко
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Яншер
Якоб Яншер
88
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
6'
63'
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
72
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Колодин
Денис Колодин
-
Чичерин
Никита Чичерин
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Семшов
Игорь Семшов
-
Баккал
Отман Баккал
-
Ропотан
Адриан Ропотан