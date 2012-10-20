Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Диарра
Лассана Диарра
30
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Шатов
Олег Шатов
55
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Габулов
Георгий Габулов
-
Смолов
Федор Смолов
-
Траоре
Ласина Траоре
Спартак
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
90
-
Сухи
Марек Сухи
72
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Арисленес
Ари
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
34'
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
51
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
Пареха
Николас Пареха
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Джано
Джано
-
Дзюба
Артем Дзюба