ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Цауня
Александр Цауня
90
-
Эльм
Расмус Эльм
69'
77
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
83
-
Тошич
Зоран Тошич
87
-
Муса
Ахмед Муса
82'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Олисе
Секу Олисе
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
46
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Касаев
Алан Касаев
65
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Темников
Иван Темников
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Быстров
Петр Быстров
-
Давыдов
Сергей Давыдов
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон