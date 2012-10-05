Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
74
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
52'
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
89
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
83'
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Польчак
Петр Польчак
-
Уциев
Ризван Уциев
-
Макушевски
Мацей Макушевски
-
Власов
Олег Власов
-
Павленко
Александр Павленко
-
Митришев
Магомед Митришев
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
84
-
Бентли
Дэвид Бентли
80
-
Калачев
Тимофей Калачев
85'
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
81
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Голенда
Ян Голенда
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко