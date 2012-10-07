Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Яншер
Якоб Яншер
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
86
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Сапета
Александр Сапета
46
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
56
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
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Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
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Березовский
Роман Березовский
-
Колодин
Денис Колодин
-
Чичерин
Никита Чичерин
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Семшов
Игорь Семшов
-
Баккал
Отман Баккал
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Мисимович
Звездан Мисимович
Анжи
мин
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Габулов
Владимир Габулов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
76'
90
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Карлос
Жоао Карлос
90
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Самба
Кристофер Самба
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Диарра
Лассана Диарра
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
87'
90
-
Смолов
Федор Смолов
73
Запасные
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Дженетов
Мехти Дженетов
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Тагирбеков
Расим Тагирбеков
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Габулов
Георгий Габулов
-
Траоре
Ласина Траоре