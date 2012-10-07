Спартак
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
32
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
58
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Арисленес
Ари
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Эменике
Эммануэль Эменике
76
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Джано
Джано
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
-
Дзюба
Артем Дзюба
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Цауня
Александр Цауня
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
52'
90
-
Тошич
Зоран Тошич
77
-
Муса
Ахмед Муса
15'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Олисе
Секу Олисе