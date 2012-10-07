Краснодар
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Абреу
Марсио Абреу
86
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
82
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Марков
Николай Марков
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Коман
Владимир Коман
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Конате
Мусса Конате
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
78'
90
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Широков
Роман Широков
46
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
83
-
Кержаков
Александр Кержаков
65
Запасные
-
Бабурин
Егор Бабурин
-
Лумб
Микаэл Лумб
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Канунников
Максим Канунников
-
Бухаров
Александр Бухаров