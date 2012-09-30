Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
71
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Бентли
Дэвид Бентли
90
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
57
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
71
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Ксулу
Сиянда Ксулу
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Голенда
Ян Голенда
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
81'
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Еременко
Роман Еременко
86
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
79
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
18'
31'
82
Запасные
-
Хагиги
Алиреза Хагиги
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Касаев
Алан Касаев
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Дядюн
Владимир Дядюн