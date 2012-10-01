Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
56
-
Себальос
Пабло Себальос
82
-
Делькин
Артем Делькин
90
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
32'
35'
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Григорян
Роман Григорян
-
Свежов
Виктор Свежов
Краснодар
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Коман
Владимир Коман
46
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
62
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
25'
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Враньеш
Огнен Враньеш
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Карнейро
Франсишко Карнейро