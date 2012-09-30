ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Цауня
Александр Цауня
86
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Тошич
Зоран Тошич
75
-
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Вернблум
Понтус Вернблум
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Олисе
Секу Олисе
Динамо
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
38'
90
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
64
-
Семшов
Игорь Семшов
66
-
Яншер
Якоб Яншер
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
51'
74
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Рыков
Владимир Рыков
-
Чичерин
Никита Чичерин
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Кураньи
Кевин Кураньи